Xiaomi Mi 10 получит оперативную память Micron LPDDR5

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Компания Micron Technology объявила о том, что серийное производство чипов оперативной памяти LPDDR5 стартовало. Уже и определен тот смартфон, который первым получит новый чип. Им станет Xiaomi Mi 10.





Производитель декларирует прирост скорости чтения информации на 50% и уменьшение потребление энергии на 20% по сравнению с LPDDR4. Скорость передачи данных может составлять от 5,5 Гбит/с до 6,4 Гбит/с.









На данный момент такие чипы доступны в конфигурациях 6 Гб, 8 Гб и 12 Гб. А еще заявлено, что новый чип оперативной памяти способен продлить срок службы аккумулятора и обеспечит более высокую пропускную способность обработки изображений.





После заявления Micron Technology свой пост на Weibo опубликовал глава Xiaomi Лэй Цзюнь. В нем он сказал, что «LPDDR5 новый скачок, который окажет огромное влияние на повышение производительности смартфона». Среди ключевых достоинств новой технологии он отметил увеличение скорости почти вдвое и уменьшение энергопотребления.





По его словам, оперативная память типа LPDDR5 станет стандартом флагманов 2020 года. Напомним, что по слухам, модули LPDDR5 будут установлены в моделях серии Samsung Galaxy S20, чей анонс состоится 11 февраля. Но здесь будут использоваться фирменные решения Samsung.





Источник: phone.cnmo.com







