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Xiaomi Mi 10 Pro+: круче Xiaomi Mi 10 Pro и с 12-кратным оптическим зумом

15.06.2020 1006 0

В середине февраля в формате онлайн-презентации состоялась премьера двух флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Сделать ее публичной помешала вспышка коронавируса. Флагманы имеют топовые характеристики, привлекательный дизайн и широкий функционал, но запросили за них неприлично много и через призму дешевизны продуктов Xiaomi многим не удалось смириться с высокими ценниками на смартфоны.

 

Xiaomi Mi 10 Pro+: круче Xiaomi Mi 10 Pro и с 12-кратным оптическим зумом – фото 1

 

Xiaomi Mi 10 Pro + максимально заряженный

 

До сегодняшнего дня Xiaomi Mi 10 Pro является флагманом по всем фронтам и занимает лидирующую позицию в портфолио смартфонов компании. Но может так статься, что ему придется сложить свои полномочия главного титульного флагмана, а все по причине выхода Xiaomi Mi 10 Pro +.

 

Xiaomi Mi 10 Pro+: круче Xiaomi Mi 10 Pro и с 12-кратным оптическим зумом – фото 2

 

Вести с просторов Китая указывают на предстоящий анонс Plus-версии, а ее слоган «Посмотреть за пределы мира». Ультимативным флагманом Xiaomi Mi 10 Pro + должны сделать 100 Мп датчик в основной камере, поддержка 12-кратного оптического зума, дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовая платформа Snapdragon 865 и быстрая 65-ваттная зарядка.

 

Россыпь флагманов

 

Подлинность этой новости еще предстоит проверить. По циркулирующим в сети слухам, во второй половине года Xiaomi планирует показать еще пять флагманов на базе Snapdragon 865. Есть также предсказания, что компания выпустит аппарата на базе Dimensity 1000+.

 

Источник: cnmo

 

Xiaomi Mi 10 Pro+ Xiaomi Mi 10 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.06.2020

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Xiaomi Mi 10 Pro+: круче Xiaomi Mi 10 Pro и с 12-кратным оптическим зумом