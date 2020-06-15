Xiaomi Mi 10 Pro+: круче Xiaomi Mi 10 Pro и с 12-кратным оптическим зумом

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В середине февраля в формате онлайн-презентации состоялась премьера двух флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Сделать ее публичной помешала вспышка коронавируса. Флагманы имеют топовые характеристики, привлекательный дизайн и широкий функционал, но запросили за них неприлично много и через призму дешевизны продуктов Xiaomi многим не удалось смириться с высокими ценниками на смартфоны.

Xiaomi Mi 10 Pro + максимально заряженный

До сегодняшнего дня Xiaomi Mi 10 Pro является флагманом по всем фронтам и занимает лидирующую позицию в портфолио смартфонов компании. Но может так статься, что ему придется сложить свои полномочия главного титульного флагмана, а все по причине выхода Xiaomi Mi 10 Pro +.

Вести с просторов Китая указывают на предстоящий анонс Plus-версии, а ее слоган «Посмотреть за пределы мира». Ультимативным флагманом Xiaomi Mi 10 Pro + должны сделать 100 Мп датчик в основной камере, поддержка 12-кратного оптического зума, дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовая платформа Snapdragon 865 и быстрая 65-ваттная зарядка.

Россыпь флагманов

Подлинность этой новости еще предстоит проверить. По циркулирующим в сети слухам, во второй половине года Xiaomi планирует показать еще пять флагманов на базе Snapdragon 865. Есть также предсказания, что компания выпустит аппарата на базе Dimensity 1000+.

Источник: cnmo