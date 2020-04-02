Xiaomi не отказалась от выпуска планшетов

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Последним планшетом Xiaomi стал Mi Pad 4, дебютировавший летом 2018 года. Ходили разговоры, что в планы компании не входит выпуск преемника и такое поведение объяснялось падением спроса на такие виды устройств. Правда в самом начале февраля 2020 года издание Xiaomitoday заявило о том, что Xiaomi выпустит обновление Mi Pad 4.

Сама компания до недавнего времени предпочитала никак не комментировать эту информацию. Поэтому поклонники решили напрямую поинтересоваться у старшего директора по продукции компании, собирается ли Xiaomi выпускать планшеты.

На что тот дал ответ, что от рынка планшетов компания не отказывается. Увы, никакой конкретики в части того, когда ждать новинку и какой она будет, от него не прозвучало.

По инсайдерским сведениям, новинку могут именовать Xiaomi Mi Tab 5 и ее отличительной чертой станет тонкорамочный дисплей с круглым отверстием под фронталку. Обещают 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, стереодинамики и тройную тыльную камеру. Но все это лишь предположения, которые могут не иметь ничего общего с тем, каким на самом деле будет планшет.

Источник: mydrivers