Xiaomi обошла Samsung и Apple

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И это не шутка. По итогам первого квартала 2020 года Xiaomi оказалась единственной компанией, чьи продажи смартфонов на рынке Западной Европы не только не упали, но и она смогла нарастить их. По данным аналитиков Canalys, по результатам первых трех месяцев нынешнего года Xiaomi контролирует 10% рынка мобильных устройств Западной Европы и прирост продаж составил 79%, тогда как прочие компании вынуждены расписаться в падении спроса на их устройства.

По итогам первого квартала текущего года Xiaomi на почетном четвертом месте. Лидером с долей 37% остается Samsung несмотря на то, что продажи ее устройств упали на 21%. Apple удалось сохранить за собой вторую строчку рейтинга и можно говорить о незначительном падении продаж смартфонов — 8%.

Аутсайдером же рынка Западной Европы можно считать Huawei, чьи продажи трубок просели на внушительные 40%. Но этот факт не мешает пока компании замыкать тройку лидеров в этом регионе и контролировать 18% доли рынка. В пятерку лучших первого квартала сумела попасть и HMD Global, которая также не смогла избежать падения спроса на ее устройства. Доля устройств Nokia незначительная — 2%.

Успехом для Xiaomi стали результаты работы на рынке Испании в первом квартале 2020 года — она оказалась на первом месте. Ее доля равна 28% и прирост продаж составил 46%. Но рекорд по увеличению реализации гаджетов поставила Oppo — +1024%. В Италии Xiaomi оказалась на третьем месте, увеличив продажи своих мобильников на 306%.

Источник: phonearena