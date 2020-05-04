Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi пытается замять скандал с массовой слежкой за пользователями

Xiaomi пытается замять скандал с массовой слежкой за пользователями

04.05.2020 2070 2

На днях специалист по кибербезопасности назвал смартфоны Xiaomi бэкдорами с функциональностью телефонов. А сделать подобный вывод заставил тот факт, что компания агрессивно и слишком активно собирает пользовательские данные.

 

Xiaomi пытается замять скандал с массовой слежкой за пользователями – фото 1

 

Как оказалась, собранная информация уходит на удаленные серверы Alibaba и при желании злоумышленникам не составит большого труда расшифровать их с привязкой к конкретному пользователю.

 

Со своей стороны Xiaomi заявляет, что действует в рамках закона, информация анонимная и не передается третьим лицам. Самой компании она нужна, чтобы изучать привычки пользователей и улучшать работу приложений. 

 

Xiaomi пытается замять скандал с массовой слежкой за пользователями – фото 2

 

Среди обвинений в адрес Xiaomi прозвучало, что она собирает данные о просмотрах интернет-страниц в фирменных браузерах Mi Browser и Mint Browser. Причем происходит это даже тогда, когда активирован режим «Инкогнито».

 

Похоже, что отголоски скандала докатились и до Индии. Поэтому глава представительства компании в этой стране Ману Кумар Джайн на своей странице в Twitter заявил о том, что фирменные браузеры Xiaomi полностью безопасны. А все данные пользователей не покидают пределы Индии и хранятся внутри страны. Он призвал пользователей не доверять «неправильной информации».

 

Одновременно сама Xiaomi заявила, что в браузерах Mi Browser и Mint Browser появится переключатель активирующий или отключающий сбор данных в режиме «Инкогнито».

 

Источник: twitter

 

Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Саша Волошин
в Гугле не собирается, будьте "спокойны"
04.05.2020 18:48
Ответить
fkn magic
а я думаю какого хрена у меня сегодня ми браузер сам обновился когда в настройках обновления вообще все отключил.. вот оно чё
04.05.2020 18:27
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi пытается замять скандал с массовой слежкой за пользователями