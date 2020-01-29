Xiaomi: смартфон с камерой под экраном перспектива отдаленная

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Фронтальная камера под дисплеем — следующий шаг в эволюции смартфонов. Вариант логичный и максимально приятный с точки зрения восприятия. Летом прошлого года Xiaomi одновременно с компанией Oppo показала прототип смартфона с подэкранной камерой, но при этом не было конкретики, когда внедрят технологию.









Сегодня глава Redmi и по совместительству вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг заявил о том, что до массового производства и коммерческого использования камер под дисплеем еще далеко. По его словам, есть много сложностей с реализацией технологии.





Топ-менеджер заявил, что в настоящий момент экраны с плотностью пикселей 400ppi не обладают достаточной прозрачностью и не пропускают необходимое количество света. В итоге страдает качество и четкость фотографий. Если идти по пути уменьшения плотности пикселей в области фронтальной камеры, то на экране появляется пятно, которое слишком заметно и бросается в глаза.





Стоит задача найти баланс и эффективное решение в части качества изображения на фронтальную камеру и визуального восприятия самого модуля. При нынешнем уровне развития технологий сделать это невозможно.





Похоже, что мы не скоро увидим смартфон с подэкранной камерой в исполнении Xiaomi. На данном этапе компания будет предлагать более привычные решения с оформлением селфи-модуля в каплевидный или круглый вырез.





Источник: news.mydrivers.com







