Xiaomi заявила, что выпустит машину. Официально это признали ошибкой

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Совсем недавно Xiaomi в своём аккаунте в Weibo опубликовала очень многообещающий пост. К публикации компания прикрепила фотографию с силуэтом машины, а текст прямо говорил, что «﻿Xiaomi наконец-то решилась создать собственную машину»﻿. После история получила очень интересное развитие.

Это была ошибка

Почти сразу представитель компании опубликовал опровержение. Оказалось, что была допущена ошибка и бренд на самом деле собирается выпустить обычно радиоуправляемый внедорожник, который станет уменьшенной версией Suzuki Jimmy. Масштаб составит 1:16, а цена всего 28 долларов.

Конечно, теперь мы уверены в том, что Xiaomi не собирается выпускать машину в ближайшее время, однако о появлении собственного автомобиля бренд однозначно задумывался. Об этом говорит сразу несколько вещей. Во-первых, ещё в 2017 году производитель подал в Индии заявку, после одобрения которой ему разрешалось бы продавать в стране электромобили. Тогда правда сотрудники компании в интервью Finiancial Times заявили, что никаких разработок в этом направлении пока не ведётся.

А в прошлом году Xiaomi объединилась с китайской FAW, которая производит машины, в том числе и для членов правительства Китая. Тогда в машину FAW Bestune T77 добавили возможность управлять умным домом с помощью голосовых команд.

В июне корпорация зарегистрировала товарный знак «Xiaomi Car Alliance»﻿.

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Источник: gizmochina