Запись разговоров может стать стандартной опцией Google Phone

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Иногда, возникают такие ситуации, когда есть необходимость записать телефонные разговоры с собеседниками. Сделать это при помощи штатного приложения Google Phone не получится. Отсутствие функции записи разговоров обусловлено, прежде всего, законодательством ряда стран, защищающим приватность пользователей.





На помощь придет большое количество приложений в Google Play Market, предназначенных для подобных задач. Позаботились о пользователях и некоторые производители смартфонов, добавившие в свои прошивки такую функцию (например, Xiaomi в MIUI).





Но, похоже, Google исправит этот недочет и интегрирует функцию, отвечающую за запись звонков. Разработчики XDA Developers «покопались» в бета-версии приложения Google Phone 43.0.289191107 для Pixel 4 и обнаружили там макет, значок и прочие ресурсы функции записи звонков.





Как скоро это фишка будет реализована в стабильной сборки и получат ли ее все аппараты со штатным приложением Google Phone, неизвестно.





Напомним, что владельцы устройств на базе Android ниже девятой версии могут без труда вести запись разговоров, используя сторонние приложения. Но в Android 9 разработчики закрыли обходные пути и придется получать root права или же полагаться на решения от OEM‑производителей, включенные в фирменные прошивки.





Источник: xda-developers.com







