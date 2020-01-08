Защищенный Samsung Galaxy Xcover Pro: характеристики и цена

958

Спрос на защищенные смартфоны небольшой, но Samsung среди тех, кто продолжает созидать в этом нишевом сегменте. У компании есть линейка Galaxy Xcover, где представлены модели с защитными свойствами, внешний вид которых подчеркивает, что перед нами нечто специфическое.





Сегодня стало известно, что скоро в продажу поступит Samsung Galaxy Xcover Pro. В Европе за него будут просить 499 евро и прикупить его можно будет с 31 января. Как и надлежит защищенному устройству, он получил прочный корпус с классом защиты IP68 и сертификат на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G.









Неубиваемый мобильник укомплектовали IPS-экраном диагональю 6,3 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Фишка дисплея — возможность работать с ним в перчатках или с влажными руками. Под капотом трудится 8-ядерный Exynos 9611 с пиковой частотой 2,3 ГГц.





В активе Galaxy Xcover Pro 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной с поддержкой карт microSD до 512 Гб, фронтальный объектив на 13 Мп, который на модный манер вписали в круглое отверстие. На задней панели установили сдвоенную основную камеру с датчиками на 25 Мп + 8 Мп (широкоугольный). Питает смартфон съемная батарейка на 4020 мАч с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки.





Есть сканер отпечатков пальцев, который встроили в кнопку питания. Работает Samsung Galaxy Xcover Pro под управлением операционной системы Android 9.0 Pie, но в скором времени он получит обновление до Android 10 с оболочкой One UI 2.0.





Источник: phoneradar.com