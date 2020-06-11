Жить в стиле OnePlus. Подсадить на свою экосистему

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Одно из главных преимуществ Apple — ее экосистема. Она лучше других научилась обеспечивать продуктовую интеграцию. Каждое устройство компании играет свою роль в экосистеме. Apple контролирует как аппаратное, так и программное обеспечение. И это работает. Жителей в экосистеме Apple хватает, и они готовы платить за то, чтобы все хорошо и стабильно работало, сочеталось друг с другом.

OnePlus станет страной

Поэтому не удивительно, что эту стратегию Apple многие берут на вооружение и строят свою экосистему. Это видно на примере тех же Samsung и Huawei. Аналогичную тактику готова взять на вооружение и OnePlus. Эта китайская компания понемногу расширяет портфолио своих продуктов.

В приоритетах OnePlus — отойти от создания только премиальных устройств и сделать крен в сторону более доступных гаджетов. Это по мнению компании, поможет создать собственную экосистему. А рассказал об этом вице-президент и директор по развитию OnePlus в одном из своих интервью. Стоит цель предложить высокое качество по привлекательной цене, а ориентир на тех пользователей, которые «смотрят на OnePlus как на экосистему, а не только как на смартфон».

Первые шаги

Созданием экосистемы компания уже начала заниматься. Именно в рамках реализации новой стратегии, OnePlus выпустит среднего класса смартфон и парочку доступных телевизоров. Не удивимся, если со временем портфолио гаджетов компании пополнят фитнес-трекер, смарт-часы и какие-то еще недорогие умные гаджеты.

Источник: techpp