5 нм чипы от Samsung уже на подходе

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Samsung Electronics отчиталась за первый квартал нынешнего года. Ей удалось получить прибыль $5,3 млрд и это почти на $0,5 млрд меньше, чем за последний квартал прошлого года. Наибольшее падение компания отмечает в сегменте мобильных чипов, а все по причине снижения спроса на смартфоны. На данный момент Samsung по объему производства платформ уступает только TSMC, которая контролирует 52% доли рынка.

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации компания видит в освоении 5-нанометрового технологического процесса. Интересно, что уже во втором квартале нынешнего года Samsung планирует начать массовое производство 5 нм чипов EUV. Компания оказалась в роли догоняющего ведь TSMC уже приступила к серийному выпуску 5-нанометровых чипов в первом квартале нынешнего года.

Обе компании видят дальнейшее свое развитие в создании микропроцессоров по технологии 3 нм. Учитывая существующие темпы внедрения новых технологий, ранее 2023 года ни Samsung, ни TSMC не приступят к выпуску 3-нанометровых чипов. Хотя южнокорейский гигант уже говорил о своем желании начать в 2021 году пробное производство 3 нм процессоров с применением технологии GAAFET, созданной IBM.

Тем временем TSMC заявляет о том, что в этом году она продолжит работать над технологией 3 нм и уже начала исследования в области 2 нм техпроцесса.

Источник: mydrivers