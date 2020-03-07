Аналог Google Play от Huawei не будет брать комиссию с разработчиков приложений в течение двух лет

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Учитывая острую ситуацию, в которой уже достаточно долгое время находится Huawei, китайская компания старается изо всех в сил выйти из под зависимости от Google и его сервисов. Для этого Huawei уже приготовил свой аналог магазина приложений - AppGallery. Однако, завоевать новый рынок не так-то просто. Единственный долгоиграющий способ сделать это - привлечь разработчиков приложений и игр, и у компании есть план - дать им все или почти все доходы.

Это описано в Соглашении об оказании услуг AppGallery. Политика действует в течение первых 24 месяцев, и разработчики должны присоединиться не позднее июня этого года, если они хотят участвовать в ней.





Политика разделена на два периода. В течение первых 12 месяцев разработчики будут получать 100% доходов от неигровых приложений. Разработчики игр будут получать 85% - это близко к 88%, которые предлагает Epic Store.

Во второй год разработчики могут рассчитывать на 85% доходов от своих приложений и игр (90% для образовательных приложений). По окончании периода преференциальной политики применяются стандартные тарифы – разработчики будут получать 70% дохода, Huawei оставляет себе 30%.





Эта политика применяется только к разработчикам, базирующимся за пределами Китая. Для сравнения: как Apple, так и Google держат 30% продаж в своих магазинах приложений.

Если вы являетесь разработчиком, вы можете получить более подробную информацию о распределении доходов от программного обеспечения и игр в AppGallery на официальном сайте Huawei.

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Источник: Gizchina