Анонс Alcatel 3L, Alcatel 1S, Alcatel 1V и Alcatel 1B: простые бюджетки для нетребовательных пользователей

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Компания TCL, владеющая брендом Alcatel, устроила на CES 2020 ряд анонсов. Когда уже многие производители успели подхватить тренд на выпуск мобильников с 48 Мп датчиками в ушедшем году, TCL только в 2020 году решилась на выпуск недорогого устройства с таким датчиком.

Был представлен Alcatel 3L 2020, который оснастили 6,22-дюймовым дисплеем разрешением 1520х720 точек с каплевидным вырезом под фронталку. Основная камера тройная и главный датчик здесь на 48 Мп, а помогают ему два сенсора на 5 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросъемка).

В активе смартфона чип Helio P22, 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64 Гб, селфи-модуль на 8 Мп и аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Старт продаж новинки намечен на первый квартал 2020 года и оценили ее в $155.

Показала компания и смартфон начального уровня Alcatel 1B 2020, обладающий очень скромными характеристиками. Так, его укомплектовали архаичным процессором Snapdragon 215, 2 Гб оперативки, флеш-модулем на 16 Мп, дисплеем диагональю 5,5 дюйма, одиночной основной камерой на 8-мегапикселей и батарейкой на 3000 мАч.

Одно из достоинств новинки — операционная система Android 10 Go Edition. Продавать мобильник планируют за $66.

Показали на CES 2020 и модель Alcatel 1S 2020, которой достался экран диагональю 6,22 дюйма разрешением HD+ и тройная основная камера на 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.2). для селфи имеется модуль на 5 Мп со светосилой f/2.2. Также есть отдельная кнопка для запуска Google Assistant. ﻿

Поставляется смартфон с чипом MT6762D, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, аккумулятором емкостью 4000 мАч и ОС Android 10. Стоит новинка $110.

Среди дебютантов оказался и Alcatel 1V 2020, который во многом схож с Alcatel 1S 2020. Здесь аналогичный экран, фронтальная камера и процессор, но предложили 2 Гб оперативки и флеш-накопитель на 32 Гб. Основная камера сдвоенная с сенсорами на 13 Мп + 5 Мп. Продавать смартфон планируют за $88.

Источники: phonearena, gizmochina, 9to5google﻿, zdnet