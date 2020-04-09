Анонс Honor Play 4T и Play 4T Pro: доступные игровые смартфоны

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В линейке Honor Play сегодня случилось пополнение. Были представлены Honor Play 4T и Play 4T Pro, которые позиционируются как доступные игровые аппараты, обладающие достойными характеристиками и латинскую букву «Т» в названии стоит расшифровывать как «терминатор». Хотя в них нет тех черт, которые бы кардинально отличали их от прочих устройств Huawei.

Honor Play 4T получил 6,39-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1560х720 точек), на который пришлось 90% лицевой панели. Внутри установили Kirin 710A с технологией GPU Turbo 3.0 в связке с 6 Гб оперативной памяти, а постоянной предложили 128 Гб.

Смартфон укомплектовали аккумулятором емкостью 4000 мАч, фронталкой на 8 Мп и двойной основной камерой с датчиками 48 Мп + 2 Мп. Имеется сканер отпечатков пальцев, разъем microUSB и операционная система Android 10 с надстройкой Magic UI 3.1. Оценили Honor Play 4T в $170.

Главное преимущество Honor Play 4T Pro — фирменный чип Kirin 810. В отличие от базовой версии у него есть топовая модификация с 8 Гб оперативной памяти на борту, порт USB Type-C, основная камера дополнена третьим широкоугольным сенсором на 8 Мп и разрешение селфи-камеры увеличили до 16 Мп.

Еще одно существенное отличие «прошки» от Honor Play 4T — 6,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей), в который встроили дактилоскопический датчик. В отличие от младшей версии здесь предложили быструю зарядку мощностью 22,5 Вт, но емкость батарейки та же — 4000 мАч. Есть и упрощение — фирменная оболочка Magic UI 2.1 на основе Android 9.

За базовый вариант Play 4T Pro с 6/128 Гб памяти запросили $212 и приобретение версии с 8/128 Гб обойдется в $241.

Источник: mydrivers