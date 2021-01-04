Анонс выносливого бюджетника Samsung Galaxy M02s состоится на этой неделе

658

На 7 января назначена премьера Samsung Galaxy M02s, который получит старый чип Qualcomm и емкую батарейку

После того как Huawei «отвалилась» от гонки за первое место на рынке смартфонов, Samsung может вздохнуть с облегчением и пока нет предпосылок для того, чтобы ее лидерству что-то угрожало. Компания может и дальше спокойно выпускать мобильники, и ее огромная маркетинговая машина продолжить свое движение. В ее планах анонсировать 14 января флагманскую линейку Galaxy S21, но за неделю до этого события она намерена вывести на рынок массовую модель — Galaxy M02s.

Сегодня пришло сообщение, что 7 января станет днем премьеры Samsung Galaxy M02s, а проведут ее в Индии. Известно, что смартфон укомплектуют 6,5-дюймовым Infinity-V дисплеем разрешением HD+, 4 Гб оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Читать также: Samsung Galaxy S10 Lite начал получать обновление до Android 11

Слухи указывают на то, что в основу Galaxy M02s ляжет процессор Snapdragon 450, смартфон получит версию с 3 Гб оперативной памяти и емкость флеш-накопителя составит 32/64 Гб. Разрешение фронтальной камеры должно составить 5-мегапикселей и основная камера предложит три датчика изображения 13Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ценник на Galaxy M02s должен быть в районе $137.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: fonearena