Apple решила закрыть все розничные магазины до 27 марта

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Генеральный директор Apple Тим Кук в письме, опубликованном в эту пятницу, подробно описал реакцию компании на пандемию коронавируса, заявив, что техногигант закроет все розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта.

В письме Кук признал серьёзность COVID-19 и его быстрое распространение по всему миру, отметив, что компания Apple «хочет продолжать оказывать помощь <…> людям».



В то время как розничные магазины на территории Китая остаются открытыми, хоть и с укороченным рабочим днем, Apple закроет все оставшиеся магазины по всему миру, чтобы уменьшить шансы на распространение вируса. Ранее в пятницу компания объявила о закрытии магазинов по всей Испании и в одном городе США.

Кук заверил, что все работники розницы продолжат получать свою привычную заработную плату во время «карантина». Кроме того, Apple обновила политику работы, чтобы учесть индивидуальные или семейные обстоятельства, связанные со здоровьем, вызванным COVID-19, включая выздоровление после болезни, уход за больными членами семьи и обязательный карантин.

Интернет-магазин Apple продолжит работу в течение двухнедельного перерыва. Покупателям, нуждающимся в технической поддержке и ремонте, рекомендуется посетить сайт, где они могут связаться с местными авторизованными сервисами.

Параллельно Apple жертвует средства для решения проблем, связанных с коронавирусом. По словам гендиректора, обязательства компании достигли 15 миллионов долларов США по всему миру, при этом средства пошли на лечение и «помощь в снижении экономического и общественного воздействия» вируса.

Источник: apple.com