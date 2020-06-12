Apple за гармонию и расовое равенство

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Вот уже две недели в США продолжаются беспорядки и демонстрации. Как результат — перенос целого ряда мероприятий и анонсов. Крупный бизнес в Америке стремится избежать обвинений в том, что им наплевать на происходящее в стране и в том, что некоторые из них специально или невольно подстегивают обострение ситуации.

Деньгами и делами

Apple же не стала оставаться в стороне от происходящего и готова внести свою лепту в борьбу с расовым неравенством. Жертвовать решено деньгами и речь идет о внушительных $100 млн. Богатая компания, может себе позволить. Выделенные средства будут направлены на борьбу с расовой несправедливостью и неравенством перед законом. Подстегнули Apple к благотворительности массовые акции протеста против полицейского произвола, которые прокатились по Америке.

Интересно, что средства не уйдут в какой-то абстрактный благотворительный фонд. Концерн из Купертино намерен сам вести и курировать работу по борьбе с расизмом. Он собирается популяризировать идею расового равенства и планирует привлечь к этой работе образовательные учреждения, средства массовой информации и различные благотворительные организации.

Решено и личным примером показывать терпимость и уважение к чернокожим. Для этого Apple планирует расширить сотрудничество с компаниями, у руля которых стоят афроамериканцы, а во время проведения WWDC 2020 будет работать лагерь исключительно с чернокожими разработчиками.

Источник: twitter