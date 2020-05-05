Беспроводные TWS наушники от Tronsmart со скидками

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Продолжается режим самоизоляции. Долгие выходные — отличный повод для того, чтобы провести свободное время в свое удовольствие. Разнообразить и сделать режим вынужденного заточения приятным может помочь прослушивание любимых и новых треков. И тут на помощь придут беспроводные наушники Tronsmart Spunky Beat и Onyx Neo, которые сейчас доступны со скидками.

Только с 4 по 7 мая на торговой площадке AliExpress гарнитура Tronsmart Spunky Beat можно прикупить за $19,96, а Tronsmart Onyx Neo стоят $18,99. Напомним, что все наушники позиционируются как бюджетные и обладают аудиочипом от Qualcomm QCC3020.

Tronsmart Spunky Beat относятся к числу одних из лучших TWS-гарнитур в своем ценовом сегменте. Они обладают адаптером Bluetooth 5.0, системой шумоподавления Qualcomm cVc 8.0, поддержкой кодеков AAX и aptX, а также защитой от пота и брызг IPX5. Автономность работы наушников на одном заряде составляет 7 часов, а благодаря зарядному кейсу продолжительность работы можно увеличить до 24 часов. Имеется сенсорное управление и поддержка голосового помощника.

Tronsmart Onyx Neo — это немного упрощенная версия Spunky Beat, без зарядного кабеля и ремешка, а также с упрощенным индикатором заряда и более компактным зарядным кейсом. Они также получили поддержку кодеков AAC и aptX, Bluetooth 5.0 и шумоподавление Qualcomm cVc 8.0, а также обладают водозащищенным исполнением с классом защиты IPX5. На одном заряде наушники проработают 7 часов, а при использовании зарядного кейса — до 24 часов.

Купить Tronsmart Spunky Beat, промокод BEAT6USD (Скидка $6)

Купить Tronsmart Onyx Neo, промокод: NEO19USD (Скидка $1)