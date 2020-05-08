Для охотников за скидками: Redmi Band и другие устройства по сниженным ценам

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Все мы постоянно что-то покупаем и особенно приятно это делать, когда есть возможность немного сэкономить. Практически каждый день в интернет-магазинах продают товары со скидкой. Стоит задача успеть купить что-то в рамках распродажи и желательно с максимальной выгодой для собственного бюджета.

Если вы относитесь к тем, кто не прочь немного сэкономить и нет времени на поиск, анализ и проверку оптимальных предложений, то тут на помощь придет Telegram-канал Andro price. Здесь ежедневно мониторят различные онлайн-площадки в поисках лучших вариантов для покупки. Предлагаем вам уже ставшую ежедневной подборку устройств, ценники на которые снижены.

Фитнес-браслет Redmi Band

Характеристики: 1,08" TFT, Bluetooth 5.0, 13 0мАч, 5 ATM, черные

Цена: $13,99 - https://lite.bz/sO-pVG

Промокод "DHY5"



Зарядное устройство Baseus GaN

Характеристики: BS-E915, 65W (max), USB-A -1 + Type-C - 2, QC4.0/QC3.0/PD3.0

Цена: $21,99 - https://lite.al/N6_PHg

Скидка продавца $2.0 + купон магазина $2.0 + промокод "65WBASEUS"



Электрическая зубная щетка SOOCAS PINJING

Характеристики: EX3, 31 000 высокочастотных колебаний в мин, круговая очистка 360°, зарядка через USB, 700 мАч, IPX7

Цена: $11,27 - https://lite.al/NYyP-



Мини электро-гриль Pinlo

Характеристики: мощность 420 Вт, темп. нагрева до 180°C, приготовление сэндвича за 3 мин

Предложение для РФ (доставка в Украину платная)

Цена: $37,39 - https://lite.al/r9PPyS