DxOMark обещает повторно затестить камеру Xiaomi Mi 10 Pro

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Недавно анонсированный Xiaomi Mi 10 Pro стал самым крутым камерофоном в мире, а Huawei Mate 30 Pro 5G дышит ему в затылок. К такому выводу пришли специалисты бенчмарка DxOMark. Но, как оказалось, с итоговым рейтингом не все так просто и DxO фактически обвинили в продажности.





Не без участия самих производителей смартфонов, камеры и рейтинг DxOMark стали мощным маркетинговым инструментом. Целый ряд компаний очень любят эффектно и пафосно во время презентаций смартфонов озвучивать высокие баллы. А эти оценки стали для некоторых пользователей мерилом качества камер.









Поэтому компании и спешат отправлять свои новинки на тест в DxOMark еще до их анонса. Зная о маркетинговой ценности заветных баллов, и чтобы тест был «правильным», а эксперты закрыли глаза на какие-то огрехи, DxOMark получали сумму отступных. Один из инсайдеров даже назвал цифру «тестового сбора» — 100 тысяч евро.





Почти наверняка последуют опровержения этой информации или, возможно, DxOMark заявит о том, что деньги они действительно получали, но лишь как плату за ценные советы, как улучшить работу камеры. Мы будем следить за развитием событий и также за тем, проведут ли специалисты DxOMark перетест Xiaomi Mi 10 Pro. Они это пообещали.





В обзоре на камеру Xiaomi Mi 10 Pro есть оговорка:





«Обратите внимание: мы протестировали Mi 10 Pro с использованием прошивки, которую Xiaomi планирует предоставить клиентам через обновление OTA, к 5 марта, поэтому протестированное нами устройство является опытным устройством. Как мы всегда делаем в этих случаях, мы повторим тест с коммерческим устройством, когда оно будет доступно, чтобы подтвердить, что качество изображения идентично».





Будет интересно узнать, сдержат ли эксперты DxOMark слово и покажет ли серийный образец себя также хорошо в части мобильной фотографии, как и тестовый смартфон? Приобретут ли экземпляр мобильника они сами или им вновь любезно предоставит флагман сама Xiaomi?





Источник: dxomark.com



