Глобальный релиз Xiaomi Mi 10 отложен

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В этом году MWC не состоится. Выставка стала еще одной «жертвой» глобальной обеспокоенности из-за вспышки коронавируса. Решение об отмене мероприятия заставляет многие компании менять график анонсов. Среди тех, кто вынужден внести коррективы в релиз устройств оказалась и Xiaomi.





23 февраля на MWC 2020 должна была состояться глобальная премьера флагманов Xiaomi Mi 10. Он отменен. Компания официально объявила, что глобальный релиз отложен. Позже будет организовано отдельное мероприятие в Европе, на котором и будут показаны флагманы.





Тем временем глава Xiaomi Лэй Цзюнь призвал производителей смартфонов как можно быстрее вернуться в прежний рабочий ритм. По его словам, коронавирус наносит серьезный урон экономике страны.





Сегодня Лэй Цзюнь провел в прямом эфире презентацию флагманской серии Xiaomi Mi 10. В начале своего выступления он появился в маске на лице, тем самым продемонстрировав поддержку всем тем усилиям, которые предпринимаются в Китае для борьбы с опасной пневмонией. Он напомнил, что с городом Ухань, который является эпицентром вспышки коронавируса, его связывают четыре года обучения в колледже.





Уже после презентации стало известно, что первые партии Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получат AMOLED‑экран производства Samsung. Но позже не исключен переход на OLED-панели от китайской компании Huaxing Optoelectronics, которая сейчас работает над тем, чтобы начать массовое производство таких панелей.





Источник: blog.mi.com