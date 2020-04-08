Google хочет заставить производителей перейти на бесшовное обновление Android

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Бесшовные обновления — одна из полезных и приятных функций Android. Пользователям не нужно ждать прихода уведомлений о доступности и возможности установить апдейт — вместо этого процесс загрузки проходит легко и тихо в фоновом режиме.

Функция бесшовного обновления стала частью некоторых смартфонов, начиная с Android .0 Nougat. Первыми ее реализовали Pixel-фоны, а затем она появилась на некоторых устройствах OnePlus, ASUS, Sony, HTC и прочих производителей. Но количество таких аппаратов очень невелико и Google решила изменить эту ситуацию. Так, все новые устройства с Android 11 должны будут поддерживать бесшовные обновления. Кто не прислушается к Google, рискуют остаться без новой версии зеленого робота.

Поддержка бесшовных обновлений представлена разделами А/В, где один из них остается неактивным. При поступлении обновления, оно загружается в неактивный раздел системы и затем устанавливается на устройство. После этого пользователь получит сообщение о необходимости выполнить перезагрузку гаджета, чтобы тот смог переключиться на новую версию прошивки. При этом в памяти смартфона сохраняется предыдущая версия Android и если что-то пойдет не так, то аппарат не превратится в «кирпич», а продолжит работать под управлением той версии зеленого робота, что была установлена до обновления.

Можно ожидать, что, начиная со следующего года будет расти количество устройств, которые способны незаметно обновляться. Но для этого производителям придется на гаджетах увеличить количество свободной памяти для созданий копий разделов.

Источник: xda-developers