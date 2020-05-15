Google Pixel 4a: с такими ценами его захотят многие

821

Понятное дело, что многих не устраивает подход iPhone к ценообразованию, особенно на фоне ценников на китайские флагманы. Как способ получить продукт от Apple и сэкономить — приобрести iPhone SE 2020. Но, если вы хотите компактный мобильник с неплохой начинкой, то стоит дождаться выхода Google Pixel 4a.

Если все сложится, как предсказывалось, то 22 мая «бюджетник» от Google может стать доступен на некоторых рынках. Но есть уже предположения, что его выход задержится до июня. Изначально ходили слухи, что ценник на Pixel 4a будет стартовать с отметки $399. Но после выхода одного из ключевых конкурентов iPhone SE 2020, корпорация добра могла решиться на беспрецедентный для не шаг — демпинговать ценами.

По данным редактора авторитетного ресурса 9to5google, Google пойдет по пути снижения ценника на Pixel 4a. Так, по его данным за версию с 128 Гб запросят $349, а младшая модификация с флеш-памятью на 64 Гб может стоить всего $299.

Если этот прогноз сбудется, то у Google Pixel 4a есть все шансы стать хитом продаж. Почти наверняка найдется немало тех, кто захочет заполучить мобильник на базе Snapdragon 730, который к тому же должен очень пристойно снимать даже несмотря на наличие одиночной камеры разрешением 12,2 Мп. В арсенале смартфона должна быть батарейка емкостью 3080 мАч, OLED‑дисплей диагональю 5,81 дюйма и 6 Гб оперативной памяти.

Источник: twitter