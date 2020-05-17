Google Pixel 5 лишится одной из фич Pixel 4. Но жалеть тут не о чем

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Одной из фишек Google Pixel 4 стала функция Motion Sense, которая позволяет работать со смартфоном посредством жестов и управлять рядом параметров без прикосновений к устройству. При помощи датчика Project Soli гаджет следит за действиями рук. Так, при его помощи можно, например, отключить будильник, отклонить вызов или листать треки в плеере.

Ожидалось, что если Motion Sense приживется, то Google продолжит развитие идеи жестового управления и возьмет курс на расширение функциональности. Но, похоже, что низкие продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также не самые позитивные отзывы пользователей стали причиной того, что компания откажется в следующем поколении Pixel-фонов от фирменной фишки.

Управляющий директор известного ресурса 9to5Google Стивен Холл сообщил о том, что Google Pixel 5, скорее всего, не получит чип Project Soli. И, соответственно, было решено отказаться от функции Motion Sense. Среди причин для такого шага называют то, что сама фишка оказалась весьма прожорлива и требует много энергии.

Кроме того, эта функция была недоступна в ряде регионов, и пользователи не могли оценить альтернативный вариант использования смартфона. Отказ от датчика Project Soli также позволит немного высвободить внутренне пространство и даст больше свободы в плане дизайна, компоновки элементов Pixel 5.

Источник: twitter, phonerena

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