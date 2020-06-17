Готовится iQOO 3 Pro: игровой монстр станет еще мощнее

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В феврале нынешнего года «дочка» Vivo отметилась анонсом флагмана iQOO 3. Смартфон интересен тем, что предложил платформу Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1, быструю 55-ваттную зарядку, аудиочип и ценник от $515. Этого компании оказалось мало, и она готовит усовершенствованную его версию — iQOO 3 Pro.

Что изменится

С просторов Китая пришла инсайдерская информация о том, что такая модель выйдет в ближайшем будущем. Среди улучшений называют установку разогнанной версии Snapdragon 865, чуть прибавивший в емкости аккумулятор на 4500 мАч и дисплей от Vivo X50: Super AMOLED, 6,56 дюйма, разрешение FullHD+ и частота обновления 90 Гц.

Еще одним отличием станет тройная тыльная камера, тогда как iQOO 3 получил квадрокамеру. В случае с «прошкой» отказались от 2 Мп датчика глубины и вместо 13 Мп сенсора установили модуль на 8 Мп. Два прочих объектива должны остаться неизменными: 48 Мп + 13 Мп. Прочие «плюшки» базовой версии вроде оперативки стандарта LPDRR5 и флеш-памяти UFS 3.1 здесь также предложат. Прогноз по цене — около $565.

Что предлагает «младшая» версия

Напомним, что iQOO 3 оснастили 6,44-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 пикселей, чипом Snapdragon 865, батарейкой емкостью 4400 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой, фронталкой на 16 Мп, системой жидкостного охлаждения Carbon Fiber VC Liqiud Cooling и дисплейным сканером отпечатков пальцев.

Источник: cnmo