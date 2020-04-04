Готовится к выходу автономный бюджетник от OPPO – A12

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Компания OPPO, принадлежащая концерну BBK Electronics, в основном, работает на рынке смартфонов среднего класса, изредка предлагая флагманские аппараты (например, Find X2), способные составить серьезную конкуренцию известным брендам. Смартфоны компании вызывают восхищение у потребителей по соотношению цена-качество.

Не забывая о рынке аппаратов начального уровня, OPPO планирует представить новинку, получившую название A12. Можно с уверенностью предположить, что этот аппарат является преемником OPPO 11, выпущенного в октябре 2019 года.





По словам известного информатора Ишана Агарвала, поделившимся качественными рендерами смартфона - аппарат будет оснащен дисплеем с вырезом в виде капли, датчиком отпечатков пальцев на задней крышке, а также батареей с достойным объемом в 4230 мАч. Размеры смартфона будут составлять 155,9 x 75,5 x 8,3 мм, вес - 165г. По слухам, гаджет будет иметь 6,22-дюймовый HD+ LCD дисплей.

Сердцем OPPO A12 будет являться процессор MediaTek Helio P35, а прошивкой будет выступать собственный графический интерфейс компании ColorOS версии 6.1.2, который работает на Android 9. К сожалению, пользователи не получат Android 10 из коробки, но есть шанс на его получение в будущем «по воздуху». В смартфон установят основной модуль камеры на два объектива: основной датчик на 13 Мп с апертурой f/2.2 и 2 Мп датчик измерения глубины резкости. Фронтальная камера представлена 5-мегапиксельным сенсором с апертурой f/2.0, который находится в вырезе дисплея.





OPPO A12 будет поставляться в двух вариантах - 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ и 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ. О возможностях расширить память при помощи флэш-карты ничего не известно, но, скорее всего, такая возможность будет реализована. Информации о цене и регионах продаж пока нет. Но мы уже можем ожидать его скорое появление хотя бы даже потому, что в сети появляются настолько подробные слухи.

Источник: Twitter