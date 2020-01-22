Хакеры взломали телефон главы Amazon через WhatsApp

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Хакерам удалось взломать смартфон исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. Сам инцидент произошел еще в 2018 году, но огласку он получил только сейчас. Удалось выяснить, что взломать мобильное устройство могли при помощи вредоносного видеофайла, отправленного через WhatsApp.





Предполагается, что злоумышленникам удалось получить большой объем конфиденциальной информации всего за несколько часов. Что именно оказалось в распоряжении хакеров, не сообщается.





Есть основания полагать, что заказчиком хакерской атаки стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Все дело в том, что Джефф Безос является владельцем всемирно известного издания The Washington Post, которое неоднократно публиковало разоблачительные и критические материалы о наследном принце.





Автором этих статей был саудовский журналист Джамал Хашогги, который впоследствии был жестоко убит в октябре 2018 года на территории резиденции генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии Саудовская Аравия и сам Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отрицали свою причастность к убийству репортера, а также ко взлому смартфона Джеффа Безоса.





Есть сведения, что в феврале 2019 года издание The National Enquirer взялось шантажировать исполнительного директора Amazon, угрожая придать огласке порочащую его информацию о внебрачных связях. По слухам, наследного принца Саудовской Аравии и исполнительного директора компании, владеющим таблоидом The National Enquirer, связывают «близкие отношения», что и позволило строить предположения, каким образом конфиденциальная информация могла попасть в руки репортеров.





Поговаривают, что Джофф Безос нанял следователя, которому удалось установить, что ко взлому телефона и похищению конфиденциальной информации причастны высокопоставленные лица Саудовской Аравии.





На данный момент глава Amazon никак не комментирует эту информацию.





Источник: theguardian.com