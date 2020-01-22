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Хакеры взломали телефон главы Amazon через WhatsApp

22.01.2020 1194 2

Хакерам удалось взломать смартфон исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса. Сам инцидент произошел еще в 2018 году, но огласку он получил только сейчас. Удалось выяснить, что взломать мобильное устройство могли при помощи вредоносного видеофайла, отправленного через WhatsApp. 

 

Хакеры взломали телефон главы Amazon через WhatsApp – фото 1


Предполагается, что злоумышленникам удалось получить большой объем конфиденциальной информации всего за несколько часов. Что именно оказалось в распоряжении хакеров, не сообщается.


Есть основания полагать, что заказчиком хакерской атаки стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Все дело в том, что Джефф Безос является владельцем всемирно известного издания The Washington Post, которое неоднократно публиковало разоблачительные и критические материалы о наследном принце.

 

Хакеры взломали телефон главы Amazon через WhatsApp – фото 2


Автором этих статей был саудовский журналист Джамал Хашогги, который впоследствии был жестоко убит в октябре 2018 года на территории резиденции генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии Саудовская Аравия и сам Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отрицали свою причастность к убийству репортера, а также ко взлому смартфона Джеффа Безоса.


Есть сведения, что в феврале 2019 года издание The National Enquirer взялось шантажировать исполнительного директора Amazon, угрожая придать огласке порочащую его информацию о внебрачных связях. По слухам, наследного принца Саудовской Аравии и исполнительного директора компании, владеющим таблоидом The National Enquirer, связывают «близкие отношения», что и позволило строить предположения, каким образом конфиденциальная информация могла попасть в руки репортеров.


Поговаривают, что Джофф Безос нанял следователя, которому удалось установить, что ко взлому телефона и похищению конфиденциальной информации причастны высокопоставленные лица Саудовской Аравии.


На данный момент глава Amazon никак не комментирует эту информацию.


Источник: theguardian.com

Amazon WhatsApp
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
мирный путник
лучше скажите какой смартфон он использовал
22.01.2020 16:19
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fkn magic
мирный путник, Яндекс телефон, наверное.
22.01.2020 16:30
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Хакеры взломали телефон главы Amazon через WhatsApp