Huawei смотрит в сторону второго экрана сзади, но пока только на патенте

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Китайский техногигант Huawei не боится рисковать. Компания одной из первых оснастила свой смартфон аккумулятором, который был создан с использованием графена. После холдинг показал свой складной смартфон Huawei Mate X, он стал одним из лучших предложений на этом рынке. Теперь компания, возможно, собирается возродить идею использования второго дисплей на задней стороне, которая пока была реализована всего у нескольких компаний. Самые известные варианты - Meizu Pro 7, смартфонах Yota Phone и Nubia X.

Как это видит Huawei

Компания придумала немного отличающийся от всего, что мы видели раньше вариант. На патенте изображён квадратный дисплей, находящийся сзади. Над ним расположен горизонтальный блок камер, рядом вспышка. Интересно, что присутствует уже казалось бы вышедший из моды 3,5 мм аудио разъём.

Скорее всего, на экране будет отображаться сопутствующая информация. Уведомления, время и другие вещи, которые мы сейчас видим на AMOLED дисплеях в Always-On дисплеях. Такую технологию также можно использовать для съёмки селфи на основные модули, что существенно бы улучшило их качество.

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Стоит отметить, что заявка была подана ещё в 2018 году. Это значит, что за 2 года Huawei так и не показала похожего смартфона. Скорее всего, нам не стоит ожидать выхода устройств с подобным дизайном и в будущем, однако возможно всё.

Как вы относитесь к устройствам с экранами сзади? Полезно или бессмысленно? Делитесь мнением в комментариях!

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Источник: Twitter