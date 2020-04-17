Huawei вынуждена будет променять TSMC на SMIC?

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Отношения между правительствами США и Китая в последнее время далеки от дружественных и обострились на фоне обвинений Пекина в сокрытии истинных масштабов распространения коронавируса. Со своей стороны, китайцы отвергли претензии Белого дома, заявив, что «обновляют статистику новых и летальных случаев открытым, прозрачным и ответственным способом».

На фоне эскалации конфликта, правительство США все же может вновь вернуться к теме санкций против Huawei и попытается их ужесточить. В частности, в головах государственных мужей уже достаточно давно витает идея обязать компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, получать в Министерстве торговли США лицензии, дающие право на работы с Huawei.

Главная идея этой санкции — блокировать поставки чипов от TSMC, который производит SoC для Huawei HiSilicon. Тесное сотрудничество TSMC и Huawei представляет серьезную угрозу национальной безопасности в глазах Пентагона. В определённом смысле TSMC имеет стратегическое и геополитическое значение в развернувшейся торговой войне между Китаем и США. В общей сложности китайские клиенты обеспечивают около 15-20% заказов TSMC. Проблема в том, что введение новых санкций больно ударит не только по китайской компании, но TSMC.

Естественно, что в этой ситуации Huawei ищет пути, как обезопасить себя. По данным издания Reuters, китайская компания намерена отдать часть заказов на производство чипов SMIC. Это крупнейшая китайская компания, которая расположена в городе Шанхае и занимается производством микроэлектроники. По слухам, уже с конца 2019 года Huawei начала разработку фирменных процессоров с участием специалистов SMIC.

TSMC является лидером в области передовых технологий производства полупроводниковой продукции. Он на две головы выше SMIC, который по своему технологическому потенциалу серьезно уступает тайваньскому гиганту. На данный момент китайская компания только освоила 14-нанометровую технологию.

В планах до конца года наладить выпуск 7-нанометровых чипов, пропустив 10-нанометровый техпроцесс. Возможно, серьезные инвестиции со стороны Huawei ускорят переход на рельсы 7-нм. Но и в этом случае SMIC будет на шаг позади TSMC, которая намерена в этом году запустить в серию 5-нанометровые чипы.

На данный момент ситуация такова, что изготавливать новые флагманские процессоры Kirin HiSilicon может только TSMC. Эксперты считают, что SMIC может заняться производством только бюджетных чипов Kirin. Если Huawei хочет, как и прежде, быть среди лидеров на рынке смартфонов, ей придется сделать все, чтобы TSMS и дальше производил для нее процессоры. В противном случае — компании придется бороться за выживание и на долгий срок распрощаться с амбициями стать компанией номер один на рынке смартфонов.

Источник: reuters