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iPhone 9 может не впечатлить камерой

17.02.2020 1886 4

Если все случится, как и предсказывается, то в марте Apple проведет презентацию, на которой может представить iPhone 9. Правда, нависшая угроза инфицирования коронавирусом может привести к тому, что ивент отменят. Как на самом деле поведет себя «яблочная» корпорация, еще предстоит узнать.

Пока все сводится к тому, что инсайдеры пытаются раздобыть какую-то информацию о новинке. Отличился аналитик Го Мюнсюань, который утверждает, что iPhone 9 получит одинарную основную камеру на 7-мегапикселей.

 

iPhone 9 может не впечатлить камерой

 

Такое решение, скорее всего, продиктовано желанием максимально сэкономить и предложить доступный аппарат, который позволит войти в экосистему iOS массовому потребителю. Именно с недорогого смартфона некоторые пользователи решатся на путешествие в мир Apple. Но не стоит списывать со счетов, что информация о камере неофициальная и аналитик мог попросту ошибиться.

 

Есть предсказания, что iPhone 9 компания будет продавать за $399. За эту сумму пользователям должны предложить модель в стиле iPhone 8 и сенсорной клавишей Домой. Оснастить новинку должны мощным чипом A13 Bionic, дисплеем диагональю 4,7 дюйма, 3 Гб оперативной памяти и он должен быть доступен в вариантах флеш-памяти 64 Гб и 128 Гб.

 

Источник: news.mydrivers.com

iPhone 9 iPhone
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Hryhorian Mykhaylo
как по мне - экран в 2020 маловат
17.02.2020 13:17
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Дима Гома
если он выйдет,то такой айфон будет продаваться на "ура"
17.02.2020 11:21
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Муся Мусиевна
Дима Гома, ну только для понтов по типу "А я айфон купил!". С такой камерой и оперативкой за такую цену - физически никуда в 2020, а морально и подавно, ведь, как известно, народ охотно ведётся на мегапиксели. Ну вот что за дебилизм?
17.02.2020 12:32
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Yusuf
Уважаемый Муся, конечно же для вас цена завышена если вы живёте в стране с где средняя зарплата максимум как 500 долларов(хотя даже это слишком много). А для рынка Европа и Америки цена вполне нормальная
17.02.2020 14:06
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iPhone 9 может не впечатлить камерой