iPhone 9 может не впечатлить камерой

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Если все случится, как и предсказывается, то в марте Apple проведет презентацию, на которой может представить iPhone 9. Правда, нависшая угроза инфицирования коронавирусом может привести к тому, что ивент отменят. Как на самом деле поведет себя «яблочная» корпорация, еще предстоит узнать.

Пока все сводится к тому, что инсайдеры пытаются раздобыть какую-то информацию о новинке. Отличился аналитик Го Мюнсюань, который утверждает, что iPhone 9 получит одинарную основную камеру на 7-мегапикселей.

Такое решение, скорее всего, продиктовано желанием максимально сэкономить и предложить доступный аппарат, который позволит войти в экосистему iOS массовому потребителю. Именно с недорогого смартфона некоторые пользователи решатся на путешествие в мир Apple. Но не стоит списывать со счетов, что информация о камере неофициальная и аналитик мог попросту ошибиться.

Есть предсказания, что iPhone 9 компания будет продавать за $399. За эту сумму пользователям должны предложить модель в стиле iPhone 8 и сенсорной клавишей Домой. Оснастить новинку должны мощным чипом A13 Bionic, дисплеем диагональю 4,7 дюйма, 3 Гб оперативной памяти и он должен быть доступен в вариантах флеш-памяти 64 Гб и 128 Гб.

Источник: news.mydrivers.com