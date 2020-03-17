iPhone 9 Plus должен составить пару iPhone 9

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Зарубежные средства массовой информации не сомневаются, что Apple отменила мартовскую презентацию из-за коронавируса. Сама компания никак не комментирует эту информацию и неизвестно последует ли какое-либо официальное заявление. Ведь по факту Apple не анонсировала ивент и в сети бродили лишь слухи, что 31 марта состоится пресс-конференция.

Пока остается надежда, что концерн из Купертино устроит онлайн-мероприятие, где представит iPhone 9. Тем временем ребята ресурса 9to5mac поделились с широкой аудиторией той информацией, которую им удалось выудить из исходников iOS 14.

Главное открытие — помимо iPhone 9 представят его увеличенную версию iPhone 9 Plus. Ожидается, что новинки будут внешне очень схожи с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Смартфоны должны оснастить чипом Apple A13 Bionic, модулем NFC, Touch ID, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 64/128 Гб.

Если слухи о том, что базовый iPhone 9 будет оценен в $399 верны, то вполне вероятно, что Plus-версию будут продавать за $500.

Источник: 9to5mac