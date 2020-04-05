Изображения Samsung Galaxy Buds: зачетный и самобытный дизайн?

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Считаете, что придумать что-то оригинальное в дизайне наушников сложно — посмотрите на Samsung Galaxy Buds нового поколения. В феврале одновременно с анонсом флагманов Galaxy S20 компания представила улучшенную версию наушников Galaxy Buds+, которые звучат хорошо, долго работают, предлагают удобную посадку и аккуратный вид.

Но, похоже, что такой дизайн показался Samsung скучным и захотелось чего-то свежего. При взгляде на Galaxy Buds нового поколения сложно избежать ассоциаций с семенами бобовых, а если быть точным — они напоминают фасоль.

Сам проект назвали Beans (боб или фасоль) и это полностью беспроводные наушники, которые «погружаются» внутрь ушной раковины, закрывая слуховой проход. Глядя на форму новой гарнитуру остается открытым вопрос, насколько они будут комфортными и обеспечат надежную посадку.

Новинка будет доступна минимум в трех цветах: черный, белый и голубой. Длина вкладышей должна составить 28 мм и здесь предложат несколько микрофонов. Обещают два драйвера, где один будет отвечать за низкие частоты, а другой — средние и высокие.

Официальный дебют Samsung Galaxy Buds нового поколения ждут в августе одновременно c премьерой флагманского семейства Galaxy Note 20.

Источник: winfuture

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