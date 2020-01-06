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Изображения Sony Xperia 5 Plus: курс на уменьшение рамок и увеличение камер

06.01.2020 257 0

Небольшая нишевая группа благодарных пользователей смартфонов Sony неуклонно уменьшается. Все меньше людей рассматривают аппараты этой японской компании как возможную покупку. Но Sony словно живет в своем мире и выпускает свои модели без оглядки на рынок, конкурентов и реальную ситуацию в которой она оказалась.

 

Изображения Sony Xperia 5 Plus: курс на уменьшение рамок и увеличение камер – фото 1

 

Ожидается, что в скором времени компания представит Sony Xperia 5 Plus и уже из названия понятно, что это будет увеличенная версия Xperia 5. По слухам, диагональ OLED‑панели составит 6,6 дюймов и это будет очередной киношный экран с соотношением сторон 21:9.

 

Изображения Sony Xperia 5 Plus: курс на уменьшение рамок и увеличение камер – фото 2

 

Известный инсайдер @OnLeaks решил показать широкой публике то, как может выглядеть новинка. Дизайн во многом будет позаимствован у Xperia 5, но с уклоном на уменьшение рамок по периметру дисплея и рост количества датчиков в основной камере.

 

Теперь модулей будет четыре и один из них времяпролетный. Предложит новинка фронтальные стереодинамики и селфи-камеру на 8-мегапикселей. Габариты корпуса составят 168,2х71,6х8,1 мм.

 

Изображения Sony Xperia 5 Plus: курс на уменьшение рамок и увеличение камер – фото 3

 

Отдельно акцентируем внимание на том, что «дух» смартфонов Xperia читается в боковом сканере отпечатков пальцев и здесь предложили 3,5 мм разъем для наушников. А вот от скругленных боковых граней дизайнеры могли отказаться, отдав предпочтение ровным.

 

 

Источник: twitter

Sony Xperia 5 Plus Sony
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.01.2020

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Изображения Sony Xperia 5 Plus: курс на уменьшение рамок и увеличение камер