Изображения Sony Xperia 5 Plus: курс на уменьшение рамок и увеличение камер

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Небольшая нишевая группа благодарных пользователей смартфонов Sony неуклонно уменьшается. Все меньше людей рассматривают аппараты этой японской компании как возможную покупку. Но Sony словно живет в своем мире и выпускает свои модели без оглядки на рынок, конкурентов и реальную ситуацию в которой она оказалась.

Ожидается, что в скором времени компания представит Sony Xperia 5 Plus и уже из названия понятно, что это будет увеличенная версия Xperia 5. По слухам, диагональ OLED‑панели составит 6,6 дюймов и это будет очередной киношный экран с соотношением сторон 21:9.

Известный инсайдер @OnLeaks решил показать широкой публике то, как может выглядеть новинка. Дизайн во многом будет позаимствован у Xperia 5, но с уклоном на уменьшение рамок по периметру дисплея и рост количества датчиков в основной камере.

Теперь модулей будет четыре и один из них времяпролетный. Предложит новинка фронтальные стереодинамики и селфи-камеру на 8-мегапикселей. Габариты корпуса составят 168,2х71,6х8,1 мм.

Отдельно акцентируем внимание на том, что «дух» смартфонов Xperia читается в боковом сканере отпечатков пальцев и здесь предложили 3,5 мм разъем для наушников. А вот от скругленных боковых граней дизайнеры могли отказаться, отдав предпочтение ровным.

Источник: twitter