Как Apple стремится все больше зарабатывать на продаже сервисов

1046

Пользователи iOS-приложений и сервисов видят рекламные баннеры в различных программах. Как правило, они используются для монетизации или продвижения собственных сервисов Apple. И компания неплохо зарабатывает на собственных услугах, которые охватывают iTunes, App Store, Mac App Store, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, Apple TV +, Apple Arcade и прочие сервисы.









Только за первый квартал 2019 года Apple удалось заработать на услугах $12,7 млрд, что составляет почти шестую часть ее квартальной выручки. Все эти деньги она получила из кошельков своих пользователей и хочет выудить оттуда еще больше средств. На данный момент армия пользователей iOS-устройств насчитывает 480 млн, а в 2020 году Apple хочет довести ее до 600 млн. Все это позволит ей еще больше зарабатывать на собственных сервисах и мобильной рекламе.









Один из разработчиков iOS-приложения Tumblr Стив Стреза опубликовал материал, в котором подробно рассказал о том, какая реклама встречается в iOS-устройствах и как Apple навязчиво «подсаживает» пользователей на свои сервисы.





Например, когда пользователь впервые открывает приложение «Музыка», он видит пустой каталог и тут же ему сообщается, что необходимые треки он может найти в iTunes Store. Он переходит во вкладку поиска, но он не дает результатов, ведь библиотека пуста. Зато он получает сообщение, что можно что-то поискать на просторах Apple Music.









Покинув поиск, открывается три вкладки «Для тебя», «Обзор» и «Радио». Вкладка «Для тебя» — предлагает найти треки в соответствии со своими музыкальными предпочтениями. Соглашаясь на это, на экран выводится сообщение о регистрации Apple Music за плату. При этом в самой вкладке не было упоминаний, что это функция подписки.





Если открыть раздел «Обзор», то пользователь увидит целый список песен и исполнителей. Выбор чего-либо приведет к открытию полноэкранной рекламы Apple Music. В итоге получается, что куда бы не перешел пользователь, его везде подстерегает реклама музыкальной службы от Apple. По мнению разработчика, приложение «Музыка» создано так, чтобы максимально навязать подписку на сервис компании. Если изначально подписаться, а затем отменить ее, то пользователь получит push-уведомления с предложением повторно подписаться. Самое большое разочарование — рекламу нельзя отключить, не оформив подписку на сервис или услугу.﻿





И такая же навязчивая реклама с подпиской на прочие сервисы Apple встречается практически повсеместно. Разработчик пришел к выводу, что концерн из Купертино хочет, как можно больше зарабатывать на собственных сервисах, поэтому столь агрессивно продвигает их рекламу в своих устройствах.





Достигается это навязчивыми способами, что вызывает раздражение у пользователей. Стив Стреза считает, что пришло время для технического сообщества признать, что Apple больше не создает свои продукты для пользователей, а делает все возможное, чтобы выудить у них больше средств и в приоритете максимальная выгода. Теперь iOS — это рекламное ПО.





Источник: stevestreza.com







