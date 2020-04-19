Как коронавирус помешал планам ряда компаний

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Целому ряду китайских компаний не удалось чудом устранить все проблемы, которые были вызваны пандемией коронавируса. Одна из насущных проблем — нехватка зарубежных специалистов из Японии, США и других стран.

Китай и большинство стран мира закрыли свои границы, технологические гиганты временно перекрыли коммуникационные каналы с внешним миром и наложили вето на командировки своих сотрудников в Китай. Кроме того, огромное количество работников переведено на дистанционную работу на дому.

К сожалению, решить все вопросы с зарубежными консультантами удаленно у китайских компаний не получается. А из-за закрытия границ они не могут прибыть в Китай для продолжения сотрудничества. Так, известный производитель дисплеев BOE Technology Group вынужден был отложить на неопределенный срок вопрос по наращиванию производственных мощностей.

Причина — невозможность прибыть в Поднебесную японских специалистов, которые должны завершить монтаж и запуск технологического оборудования. В итоге BOE вынуждена будет выпускать на треть меньше жидкокристалических панелей, чем планировалось.

BOE не единственная компания которая ощущает на себе влияние карантина и введенных ограничений на передвижение. В прошлом месяце Samsung запустила в китайском городе Сиане завод по производству микросхем памяти. Японские специалисты должны были помочь в наладке технологического оборудования, но из-за запретов на въезд в Китай, эти работы отложены на неопределенный срок.

Произошел сбой и в работе цепочки поставок комплектующих из Китая. Так, из-за нехватки компонентов Nikon отложила анонс камеры D6, а Panasonic вынуждена была заморозить продажи ряда ноутбуков.

Источник: asia.nikkei