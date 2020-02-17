Как узнать уровень износа аккумулятора на смартфонах Xiaomi

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Несмотря на то, что износ аккумуляторов — это явление, которое существовало всегда, далеко не все пользователи знают об этом. Те же, кто знает об устаревании батарейки, хотели бы проверить ее состояние. Но далеко не на всех смартфонах есть такая возможность. В случае с некоторыми устройствами Xiaomi проверить уровень износа аккумулятора можно. И мы расскажем, как это сделать.





Необходимо с мобильного набрать специальный код: * # * # 6485 # * # *. На экран будет выведено меню с информацией о батарее. Акцент на пункты MF_05 и MF_06, где первый означает текущую (фактическую) емкость аккумулятора, а второй — заявленную производителем заводскую емкость источника питания. Значение MB_00 показывает оставшийся заряд аккумулятора, а MF_02 позволяет узнать количество полных зарядов.





На скриншоте показано меню, где значение MF_06 указано как 3400000, что означает, что речь идет о 3400 мАч. Тогда как MF_05 указывает на фактическую емкость, и она составила 2603 мАч. Зная эти цифры, можно вывести текущий процент емкости батарейки, используя формулу: MF_05/MF_06 х 100. На примере он составил 76,56% (2603/3400х100).









Считается, что при нормальном использовании за год батарейка теряет примерно 15-20% своей емкости, при более интенсивном — до 50%. Тем, у кого остаточная емкость аккумулятора смартфона составляет менее 80%, рекомендуется задуматься о замене батарейки.





Источник: techindeep.com







