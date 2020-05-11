Как вам смартфон, обладающий дисплеем с соотношением сторон 23:9?

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Старое доброе соотношение сторон 16:9 в наши дни считается архаизмом, и производители смартфонов уходят от таких экранов. Теперь ключевой особенностью большинства устройств стали дисплеи с соотношением сторон 18:9, 19:9, 19,5:9, 20:9 и даже 21:9. И если раньше вытянутые матрицы были в диковинку, то сейчас это стандарт в индустрии.

Но будут ли производители и дальше вытягивать дисплеи? Вполне вероятно, что так и случится. Известный инсайдер Ice Universe решил показать, как может выглядеть смартфон, экран которого получил соотношение сторон 23:9.

На первый взгляд такое решение не вызывает бурного восторга, ведь большая часть контента адаптирована под стандартное соотношение сторон 16:9 и 18:9, поэтому на экране будут отображаться вертикальные черные полосы. Никто не отменяет также того факта, что пользоваться таким смартфоном одной рукой будет практически невозможно. Явно найдется немало тех, кому не понравится такая длинная «колбаса».

Пост не балует конкретикой в части того, выпустит ли какой-то производитель смартфон, обладающий дисплеем с нетипичным соотношением сторон. Но вполне вероятно, что такая модель выйдет и выпустит ее та же Sony, которая первой в мире решилась на выход смартфонов с кинематографическим экраном формата 21:9.

Источник: twitter