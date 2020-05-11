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Как вам смартфон, обладающий дисплеем с соотношением сторон 23:9?

11.05.2020 2291 4

Старое доброе соотношение сторон 16:9 в наши дни считается архаизмом, и производители смартфонов уходят от таких экранов. Теперь ключевой особенностью большинства устройств стали дисплеи с соотношением сторон 18:9, 19:9, 19,5:9, 20:9 и даже 21:9. И если раньше вытянутые матрицы были в диковинку, то сейчас это стандарт в индустрии.

 

Как вам смартфон, обладающий дисплеем с соотношением сторон 23:9? – фото 1

 

Но будут ли производители и дальше вытягивать дисплеи? Вполне вероятно, что так и случится. Известный инсайдер Ice Universe решил показать, как может выглядеть смартфон, экран которого получил соотношение сторон 23:9.

 

На первый взгляд такое решение не вызывает бурного восторга, ведь большая часть контента адаптирована под стандартное соотношение сторон 16:9 и 18:9, поэтому на экране будут отображаться вертикальные черные полосы. Никто не отменяет также того факта, что пользоваться таким смартфоном одной рукой будет практически невозможно. Явно найдется немало тех, кому не понравится такая длинная «колбаса».

 

Как вам смартфон, обладающий дисплеем с соотношением сторон 23:9? – фото 2

 

Пост не балует конкретикой в части того, выпустит ли какой-то производитель смартфон, обладающий дисплеем с нетипичным соотношением сторон. Но вполне вероятно, что такая модель выйдет и выпустит ее та же Sony, которая первой в мире решилась на выход смартфонов с кинематографическим экраном формата 21:9.

 

Источник: twitter

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Сергей
Лучше вытянутая "колбаска", от бока экрана которой до другого бока можно дотянуться одной рукой, не перехватывая смартфон, чем толстая "колбаса", которой можно управлять только двумя руками. Ширина смартфона 69 мм максимум - наше всё))
11.05.2020 14:22
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INN
Не удобно горизонтально видео смотреть. Сейчас уже приходится масштаб убирать уменьшением видео.
11.05.2020 14:15
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Евгений Драгун
Пиз...ж ни о чём !!! Если бы у бабушки был х...й, то она бы была дедушкой !!!
11.05.2020 13:11
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Иван
Истеричка Женечка:)))
11.05.2020 13:12
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Как вам смартфон, обладающий дисплеем с соотношением сторон 23:9?