Как выглядит Redmi K30i. Оцениваем дизайн

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Если инсайдеры знают, о чем говорят, то в полку недорогих 5G‑смартфонов вскоре прибудет — представят Redmi K30i. Предполагается, что это будет упрощенная версия Redmi K30, а ключевые упрощения придутся на аппаратную платформу и камеры смартфона.

На то, что Redmi K30i получит проще основную камеру, указывает рендер, на котором якобы он изображен. Гарантировать того, что он достоверный, мы не можем. Это вполне может быть фанатский рендер или творчество фейкоделов.

По мнению авторов концепта, в основной камере лайт-версии может быть три датчика, тогда как Redmi K30 предложил четыре. Надпись на «ореоле» вокруг камеры указывает на то, что главный модуль здесь может быть разрешением 48-мегапикселей.

Еще одно заметное отличие — фронтальная камера. Она не прячется в корпусе и врезана в дисплей, но модуль тут одиночный. Тогда как у Redmi K30 селфи-объектив сдвоенный.

Во всем остальном внешне Redmi K30i якобы должен повторять старшего «брата». Сканер отпечатков пальцев находится сбоку, тыльная крышка из стекла и сзади смартфон напоминает Huawei Mate 30 Pro.

Первые слухи указывают на то, что смартфон может получить чип Dimensity 800 с 5G-модемом, не менее 6 Гб оперативной памяти и минимум 64 Гб постоянной. В Китае Redmi K30i должны предлагать по цене около $254.

Источник: pricebaba







