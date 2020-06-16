Каким может быть Honor X10 Pro

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Вот уж несколько лет мы стараемся наблюдать за всеми смартфонами, которые создают в Huawei и Honor. Делать это совсем непросто, компании штампуют новинки десятками и следить за ними сложно. Но в отличие от «родительского» бренда, Honor все же пытается более понятно выстроить свой модельный ряд. Сейчас компания намерена развивать серию Honor X10 и готовит анонсу Pro-версию и планшетофон Honor X10 Max.









Характеристики





Больше узнать о Honor X10 Pro позволил сайт сертификационного ведомства TENAA. Есть предположение, что именно эта модель прошла процедуру одобрения. Эта информация дает понимание, что «прошка» может стать третьим смартфоном компании с 7-нанометровым процессором Kirin 985. В его арсенале будет 6,53-дюймовый OLED-экран разрешением 2400х1080 точек, 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумуляторная батарея емкостью 3900 мАч.









Создавать автопортреты позволит фронтальная 16-мегапиксельная камера и на тыльной стороне установят четыре датчика, где главный разрешением 40-мегапикселей. Дополнят его сенсоры на 32 Мп + 8 Мп + 8 Мп. Работать Honor X10 Pro должен под управлением Android 10 с фирменной оболочкой и без сервисов Google. Габариты аппарата составили 160,34х74,18х8,47 мм и весит он 185 грамм. О времени выхода смартфона на рынок не сообщается.

Источник: mysmartprice





Готовится Honor X10 Max: модель с идеологией «много дисплея не бывает»





Уже известны характеристики Honor X10 Pro