Kirin 985 должен дебютировать в Honor 30

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Главными китайскими смартфонами апреля могут стать Honor 30 и Honor 30 Pro. Как и первый представитель этого семейства Honor 30S, одна из новинок будет интересна, прежде всего, своей аппаратной платформой. Так, базовая модель серии должна получить новейший процессор Kirin 985.





О том, то этот чип дебютирует одновременно с анонсом серии Honor 30 сообщил известный поставщик утечек @OnLeaks. По его словам, Kirin 985 будет установлен в одном из предстоящих дебютантов. О каком именно смартфоне идет речь, он конкретизировать не стал. Рискнем предположить, что Kirin 985 установят в Honor 30, тогда как Pro-версия получит Kirin 990.









О характеристиках процессора достоверно ничего не известно. Ходят лишь предположения, что это будет еще один 7-нанометровый чип с 8 процессорными ядрами. Важной его чертой станет 5G‑модем Balong 5000.





Тот же @OnLeaks ранее сообщал о том, что Honor 30 получит тройную основную камеру, где в качестве главного будет выступать 50 Мп датчик Sony IMX7XX и его оптический формат равен 1/1,3ʺ. Дополнять его станут широкоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп для 3-кратного оптического зума.

Напомним, что премьера Honor 30 и Honor 30 Pro состоится 15 апреля.

Источник: twitter







