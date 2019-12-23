Китайские власти вводят алгоритм удаления «негативных» комментариев в интернете

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Китайские власти в очередной раз закручивают гайки и душат свободу интернет-контента. На этот раз в центре внимания оказались новые алгоритмы слежки и удаления потенциально «негативной» информации.

Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало новые правила, диктующие интернет-компаниям, как «нужно» управлять контентом. В эти правила будет входить продвижение недавно разработанных алгоритмов рекомендаций, которые нацелены на поиск «положительной» информации, исключая «плохие» материалы. Как и всегда, официальные документы не говорят, что именно рассматривается как «негативные» материалы, но многие уже догадались, что речь идет о выставлении правительства и его работы в плохом свете.

Эта мера прямо запрещает контент, который «угрожает национальной безопасности». В это определение можно внести утечку государственных тайн, подрыв государственной власти и подрыв национального единства. Другими словами, интернет-компании не могут оспаривать политический статус-кво.

Новые правила должны вступить в силу с 1 марта. Эти новшества в контроле интернета также призывают к более строгой проверке аккаунтов, входа в учетную запись, модерацию и дополнительной проверке слухов.

В последнее время правительства стран активизировали попытки регулирования алгоритмов, хотя метод Китая сильно отличается от подхода других стран. Власти Китая открыто выступают за предвзятость и пристрастность. Правительство явно обеспокоено тем, что «рекомендаций» могут предложить опасный для пользователей материал, который цензоры могли бы поймать заранее. Что ж, остается наблюдать за развитием ситуации.

Источник: tweaktown.com