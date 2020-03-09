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Ключевые характеристики Redmi Note 9 Pro

09.03.2020 3047 13

12 марта «дочка» Xiaomi разродится еще минимум двумя новыми смартфонами. Состоится анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Какими будут новинки? Особых подробностей не было практически до последнего момента и вот сегодня индийский инсайдер Ишан Агарвал рассказал больше о Pro-версии.

 

Источник указывает на то, что Redmi Note 9 Pro получит IPS‑дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Защищать экран станет стекло Gorilla Glass пятого поколения. Выйдет смартфон в двух модификациях: 4/64 Гб и 6/128 Гб.

 

Ключевые характеристики Redmi Note 9 Pro – фото 1

 

В его арсенале будет фронтальная 16-мегапиксельная камера, четверная основная с датчиками на 48 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 5 Мп (макросъемка) + датчик глубины.

 

Базироваться аппарат будет на платформе Snapdragon 720G и питать его станет емкая батарейка на 5020 мАч. Заряжать аккумулятор можно будет за короткий срок благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Отличительной чертой Redmi Note 9 Pro станет боковой сканер отпечатков пальцев. Выбирать можно будет между тремя цветами: черный, синий и белый.

 

Приведенные характеристики вполне может получить Redmi Note 9 Pro. Но точно о новинке мы будем знать уже через три дня.

 

Источник: twitter

Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 13
 
Алекс
Вы с Realme 6 pro не путаете.
09.03.2020 22:50
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Иван
Не путают. Это ты много путаешь
09.03.2020 23:33
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Евгений
жалко, что экран "от телевизора". куда такой огромный?! 6.4 был бы в самый раз
09.03.2020 21:58
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Алекс
Андрей напутал,это Note 9 просто,а вот про будет либо с dimencity 800 или 1000
09.03.2020 20:09
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Кирилл
Это ты попутал берега. У прошки будет snapdragon, а обычная получит dimensity 800
09.03.2020 20:15
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Алекс
Берега путаешь, ты сынок...Не груби старшим..
09.03.2020 21:28
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Кирилл
Малыш, подотри сопли и не плачь. Увы, но ты лох:) 12 ты убедишься в этом малыш
09.03.2020 22:36
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Алекс
Малой,твоя самооценка тебя так раздавит)) одним чудаком меньше будет))
09.03.2020 22:49
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Кирилл
Ты самокритичен:))) но для тебя плохая новость...жизнь размажет тебя:))) скорбить не будем по тебе
09.03.2020 23:35
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Евгений
вы ошибаетесь! у прошки будет снап! и я этому рад!
09.03.2020 21:59
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Дмитрий Ермолин
А что с камерами? Получается они хуже чем в redmi note 8 pro? Как так?
09.03.2020 19:56
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Евгений
Видать так и есть. "Звериная" камера будет как с веб камеры снятая (
09.03.2020 22:00
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Mike_Weaver
Для про версии слабовато. А так если характеристики правдивы то конкурировать с линейкой риалми 6 новым редми будет ой как не просто.
09.03.2020 19:16
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Ключевые характеристики Redmi Note 9 Pro