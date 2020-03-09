Ключевые характеристики Redmi Note 9 Pro

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12 марта «дочка» Xiaomi разродится еще минимум двумя новыми смартфонами. Состоится анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Какими будут новинки? Особых подробностей не было практически до последнего момента и вот сегодня индийский инсайдер Ишан Агарвал рассказал больше о Pro-версии.

Источник указывает на то, что Redmi Note 9 Pro получит IPS‑дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20:9. Защищать экран станет стекло Gorilla Glass пятого поколения. Выйдет смартфон в двух модификациях: 4/64 Гб и 6/128 Гб.

В его арсенале будет фронтальная 16-мегапиксельная камера, четверная основная с датчиками на 48 Мп + 8 Мп (широкоугольная) + 5 Мп (макросъемка) + датчик глубины.

Базироваться аппарат будет на платформе Snapdragon 720G и питать его станет емкая батарейка на 5020 мАч. Заряжать аккумулятор можно будет за короткий срок благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Отличительной чертой Redmi Note 9 Pro станет боковой сканер отпечатков пальцев. Выбирать можно будет между тремя цветами: черный, синий и белый.

Приведенные характеристики вполне может получить Redmi Note 9 Pro. Но точно о новинке мы будем знать уже через три дня.

Источник: twitter