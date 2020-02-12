Коронавирус ударил по MWC 2020. Выставка отменена

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Плохие новости для тех, кто ждал MWC 2020. Организаторы крупнейшей выставки в мобильной индустрии объявили о том, что они вынуждены принять решение об ее отмене. Ассоциация GSMA, ежегодно устраивающая выставку в Барселоне, опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что выставка MWC 2020 не состоится.





Главная причина отмены мероприятия — эпидемия коронавируса. Во главу угла поставили безопасность и здоровье, как участников выставки, так и ее посетителей. Серьезная угроза инфицирования опасным недугом привела к невозможности провести выставку в Барселоне.





За 33 года проведения MWC это первый и беспрецедентный случай, когда выставка отменена. Учитывая те затраты, которые несет GSMA для организации мероприятия и сами компании-участники, отмена выставки приведет к финансовым потерям.





Изначально предполагалось, что 14 февраля GSMA проведет совещание, на котором и будет решаться вопрос о целесообразности и возможности проведения MWC 2020. Но сложная эпидемиологическая ситуация и увеличивающийся отток компаний-участников, заставили ассоциацию экстренно собрать совещание сегодня, на котором и было принято решение об отмене выставки.





Источник: mwcbarcelona.com