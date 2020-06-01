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Красть iPhone бесполезно. Apple это в очередной раз доказала это

01.06.2020 708 1

Apple без труда следит за iPhone. О том, что за владельцами айфонов может вестись слежка, догадывались многие. Но из-за погромов магазинов App Store в США этот факт стал неоспорим.

 

Красть iPhone бесполезно. Apple это в очередной раз доказала это – фото 1

 

Показательный урок

 

По территории США прокатилась волна массовых беспорядков на фоне гибели афроамериканца во время его задержания полицейским. Расовые протесты спровоцировали поджоги авто и погромы магазинов. Набегам мародеров подверглись и магазины компании Apple, откуда злоумышленники похитили технику, включая iPhone. Но поживиться награбленным преступникам не удастся.

 

Красть iPhone бесполезно. Apple это в очередной раз доказала это – фото 2

 

Через несколько часов после похищения, на экранах украденных iPhone появилась надпись, где их владельцам предложили одуматься и вернуть устройство в Apple Store на Walnut Street. В случае невыполнения этого требования, смартфон будет отключен и его месторасположение будет установлено, а эти сведения передадут правоохранительным органам.

 

Apple следит за пользователями

 

Получается, что Apple может отследить месторасположение смартфона и удаленно заблокировать его. Абстрагировавшись от того, что в данном случае такое поведение компании обоснованно и является актом возмездия, найдутся добросовестные обладатели iPhone, которым сам факт того, что компания может следить за ними и отследить геолокацию, не понравится. Они посчитают это вторжением в их личную жизнь. Посмотрим, как концерн из Купертино будет оправдывать наличие у него инструментов для слежки.

 

Источник: theapplepost

 

iPhone Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
максим зубко
кажется они никак не будут оправдываться. такое поведение вполне подойдёт для того чтобы очередной раз обвинить китайцев которые эти смартфоны делают в шпионаже. а почему бы нет. ведь это так просто
01.06.2020 18:55
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Красть iPhone бесполезно. Apple это в очередной раз доказала это