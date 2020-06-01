Красть iPhone бесполезно. Apple это в очередной раз доказала это

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Apple без труда следит за iPhone. О том, что за владельцами айфонов может вестись слежка, догадывались многие. Но из-за погромов магазинов App Store в США этот факт стал неоспорим.

Показательный урок

По территории США прокатилась волна массовых беспорядков на фоне гибели афроамериканца во время его задержания полицейским. Расовые протесты спровоцировали поджоги авто и погромы магазинов. Набегам мародеров подверглись и магазины компании Apple, откуда злоумышленники похитили технику, включая iPhone. Но поживиться награбленным преступникам не удастся.

Через несколько часов после похищения, на экранах украденных iPhone появилась надпись, где их владельцам предложили одуматься и вернуть устройство в Apple Store на Walnut Street. В случае невыполнения этого требования, смартфон будет отключен и его месторасположение будет установлено, а эти сведения передадут правоохранительным органам.

Apple следит за пользователями

Получается, что Apple может отследить месторасположение смартфона и удаленно заблокировать его. Абстрагировавшись от того, что в данном случае такое поведение компании обоснованно и является актом возмездия, найдутся добросовестные обладатели iPhone, которым сам факт того, что компания может следить за ними и отследить геолокацию, не понравится. Они посчитают это вторжением в их личную жизнь. Посмотрим, как концерн из Купертино будет оправдывать наличие у него инструментов для слежки.

Источник: theapplepost