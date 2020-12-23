Лучшие недорогие 4К телевизоры 55ʺ 2020 года

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Запасаемся попкорном: топ недорогих телевизоров 55 дюймов 4К

Выбираем лучшие телевизоры 55 дюймов — наш гид по выбору оптимальной медиаплощадки. Чем занять себя во время карантинного домососедства? Безусловно, посмотреть фильм или сериал, залипнуть на роликах в YouTube или узнать, когда же мир победит коронавирус.﻿ И с этой задавчей отлично справится современный 4К-телевизор.

Мы постарались выбрать «золотую середину» и взяли на тест восемь 4К-телевизоров 2020 модельного года по доступной цене, которые будут защищать честь Японии, Южной Кореи и Китая. В этом году рынок 4К-телевизоров сильно вырос, и не в последнюю очередь благодаря поставкам из КНР, поэтому не стоит удивляться, что китайских моделей в топ телевизоров 55 дюймов 4К больше.

Сразу определимся с понятием «недорогой». В нашем случае при выборе лучшего телевизора 55ʺ были взяты модели, представленные в ценовом диапазоне от $400 до $700. Телевизоры — это не та техника, которую меняют каждый год-два, поэтому был взят ориентир на 4К-разрешение, обещающее стать стандартом в обозримом будущем.

К расстановке сил при выборе лучших телевизоров 55 дюймов мы подошли со всей серьезностью. И теперь мы точно знаем, что не все телевизоры одинаковые, даже, если по цене и характеристикам отличия минимальные. Разобрались в том, что именно получает пользователь, если купит модель от компаний чье имя уже на слуху, и чего лишается зритель, выбрав модель подешевле или с другой операционной системой.

При выборе лучшего телевизора 55 дюймов 2020 года мы оценивали не только качество картинки и звука, но и придирчиво изучили дизайн и материалы корпуса, взвесили все преимущества и недостатки различного софта, и даже определились насколько хорош пульт ДУ у каждого из участников подборки. В общем, будет интересно и кто вышел победителем и достоин оказаться в вашем доме, на видео.