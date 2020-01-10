На CES 2020 показали диковинный смартфон в новом форм-факторе

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На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе продемонстрировали множество различных разработок и продуктов. Далеко не все из них являются действительно прорывными и впечатляющими, а некоторые из них и вовсе выглядят нелепо и вызывают недоумение. Но, по крайней мере, ряд из них показывают те тренды и то направление, по которому может развиваться мир технологий.

Посмотрите на разработку от американского стартапа — Cyrcle Phone, который рвет шаблоны. И это смартфон на базе Android 9.0 Pie. Тут ставка сделана на форму, это мобильное устройство круглой формы.

На его создание у разработчиков ушло почти пять лет и в течение ближайшего года обещан выход диковинного смартфона на рынок. Разработчикам еще нужно доработать программное обеспечение Cyrcle Phone для работы на устройстве в таком форм-факторе. Во втором квартале планируют начать сбор средств на круглый смартфон и ценник на него будет в районе $500.

Габариты устройства составили 163,7х76,1х8,7 мм. В его арсенале LCD-экран диагональю 3,45 дюйма разрешением 800х800 пикселей, 2 Гб оперативки, флеш-накопитель на 16 Гб, основная 13 Мп камера, аккумулятор емкостью 2000 мАч, порты microUSB и Type-C.

Есть тут и фронталка на 13 Мп, которая встроена в выступ в верхней части, слот для двух SIM‑карт и сразу два 3,5 мм разъема для наушников. Два мини-джека для того, чтобы сразу двое могли подключиться к гаджету.

Источник: cnet