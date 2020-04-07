На что способна камера OnePlus 8 Pro. Примеры фото

1045

На следующей неделе состоится премьера OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, чтобы в очередной раз показать, что компания умеет создавать крепкие флагманы, которые оправдывают каждый вложенный в них доллар. Реализуется ли задуманное, узнаем позже.





Пока же мы продолжаем знакомиться с теми характеристиками, которые получат смартфоны. Своими предсказаниями о камере OnePlus 8 Pro поделился известный инсайдер Ишан Агарвал, а ресурс Phonearena опубликовал примеры фото на камеру флагмана.









Как и прочие производители, компания идет по пути наращивания количества датчиков. На это раз Pro-версия удостоится в основной камере четырех сенсоров, два из которых знакомы по Oppo Find X2 Pro, и они внесли лепту в то, что эта модель попала в тройку лучших камерофонов на рынке по версии DxOMark. Речь идет о модуле Sony IMX689 на 48-мегапикселей со светосилой f/1.78 и широкоугольном сенсоре на 48 Мп Sony IMX586 с апертурой f/2.2, угол обзора 120 градусов.









Будет здесь и телеобъектив на 8 Мп с диафрагмой f//2.44, и он ответственен за 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой. И завершает ансамбль модулей — 5 Мп датчик цветного фильтра. Обещана улучшенная система оптической стабилизации и усовершенствованный ночной режим, а еще будет фишка для съемки видео «3-HDR» и предложат различные кинематографические эффекты.









Среди прочих характеристик OnePlus 8 Pro стоит упомянуть изогнутый 6,78-дюймовый OLED-дисплей разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 865, до 12 Гб оперативки, батарейку емкостью 4500 мАч и защиту от воды по классу IP68. Но все это лишь предсказания, а какие из них сбудутся, узнаем 14 апреля на презентации серии OnePlus 8.

Источник: twitter, phonearena







