Назван козырь Xiaomi Poco M2 Pro, которым обделен Redmi Note 9 Pro

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Бренд Poco вчера представил в Индии M2 Pro, который по большинству параметров нам знаком как Redmi Note 9 Pro. Скорее всего, за пределы индийского рынка новинка не выйдет и перед компанией стоит задача убедить пользователей в том, почему ее смартфон лучше визави от Redmi. Решено выдать за сильную сторону Poco M2 Pro то, на что грешат владельцы устройств Xiaomi и Redmi.

Важная фишка

В числе ключевых достоинств смартфона называют то, что в его программном обеспечении нет встроенной рекламы. В отличие от Redmi Note 9 Pro и других доступных устройств Xiaomi в Индии, устройства Poco не показывают рекламу, а также пользователь получает ящик приложений благодаря Poco Launcher и другие настройки программного обеспечения от Poco. Смартфон будет поставляться с июньским патчем безопасности и компания обещает приход обновлений безопасности не реже одного раза в квартал.

Спецификации

По сути потребителей попытаются убедить, что они получат Redmi Note 9 Pro с MIUI 11.0.2 для Poco без рекламы и с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Напомним, что Poco M2 Pro оснащен чипом Snapdragon 720G, дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, селфи-модулем на 16-мегапикселей и квадрокамерой на тыльной стороне 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Имеется порт USB Type-C, аккумулятор емкостью 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев, флеш-накопитель на 64/128 Гб и 4/6 Гб оперативной памяти. В Индии продажи Poco M2 Pro развернутся с 14 июля по цене от $187.

Источник: androidcentral