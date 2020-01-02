Названы лучшие смартфоны 2019 года по версии Phonearena

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Январь — подходящее время для подведения итогов ушедшего года. Именно этим и занялись журналисты издания Phonearena, которые решили определить лучшие смартфоны 2019 года. Вот подборка тех мобильных устройств, которые признаны удачными и успешными.





Открывает рейтинг iPhone 11 Pro Max, среди преимуществ которого отмечают высокую производительность, впечатляющий OLED-экран, отличную камеру, особенно в деле создания видео, Face ID и достойное время автономной работы. К числу недостатков причислена высокая цена, «монобровь» и приличные затраты на ремонт.









Для всех, кто хочет аппарат с одной из лучших камер среди Android-устройств, рекомендуется Google Pixel 4 XL. Помимо этого, эта модель обладает хорошим дисплеем, может похвастаться плавностью и быстротой работы, а также скорейшим приходом обновлений до актуальных ОС Google. Но и эта модель не идеальна, где среди наиболее слабых сторон стоит отметить автономность работы.





Поклонникам больших устройств с ярким дисплеем и поддержкой стилуса, стоит обратить внимание на Samsung Galaxy Note 10+. Среди лучших смартфонов отмечены iPhone 11, OnePlus 7T, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, Huawei P30 Pro, Google Pixel 3a XL и неожиданностью стало попадание в топ-10 лучших смартфонов 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 Pro.





Отдельно репортеры Phonearena составили рейтинг лучших, по их мнению, китайских смартфонов. Открывает его Realme X2 Pro, а за ним следуют Oppo Reno Ace и Xiaomi Mi Note 10. В топ лучших вошли Honor V30, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и Realme X2.





Источник: phonearena.com







