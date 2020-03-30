Недорогой робот-пылесос ILIFE V50 со скидкой

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На торговой площадке AliExpress можно найти любую технику — от «попсы» до раритетов, от аксессуаров до умных гаджетов. А чтобы помочь совершить покупку максимально недорого, магазин электронной коммерции устроил распродажу и приурочил ее к собственному 10-летию. Среди участников акции, ценники на которые снижены, есть робот-пылесос ILIFE V50.

Это «умный» помощник за разумные деньги, который позволит сделать уборку максимально комфортной и быстрой. Он простой в обращении и это мощный гаджет, который предлагает различные режимы и функции, позволяющие эффективно убрать помещение за короткий срок.

Основное предназначение ILIFE V50 — сухая уборка ламината, плитки, линолеума и прочих напольных покрытий. Питает его аккумуляторная батарея емкостью 2600 мАч и ее ресурса должно хватить до 120 минут работы.

Внутри скрывается пылесборник объемом 0,3 л и предусмотрена система датчиков, позволяющая пылесосу легко маневрировать среди предметов домашней обстановки, а также она не позволит ему упасть с высоты. Среди функций ILIFE V50 стоит отметить автоматическую зарядку, уборку по расписанию, управление посредством пульта дистанционного управления и несколько режимов движения (вдоль стен, по спирали, зигзагами).

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